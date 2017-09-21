Из-за отопления мэрия Омска перешла на круглосуточный режим работы

Объекты социальной сферы, находящиеся в ведомстве структурных подразделений администрации Омска, должны получить тепло к понедельнику. Этого потребовал и. о. мэра Сергей Фролов. Начало отопительного сезона в ежедневном режиме будет контролировать специально созданная рабочая группа под руководством заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Бута.

"Полностью развернуто оборудование на всех теплоисточниках. Тепловые сети работают в режиме циркуляции. Запущены насосные станции и центральные тепловые пункты. К понедельнику все муниципальные социальные объекты, в первую очередь детские сады и школы, должны быть подключены к теплу. Если необходимо - технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье", - приводит слова Сергея Фролова пресс-служба мэрии.

Кроме того, на круглосуточный режим готовы перейти и специалисты АО "ОмскРТС".

Напомним, отопительный сезон должен был начаться в Омске 25 сентября, но его сроки решили сдвинуть. Постановление о начале отопительного сезона было подписано в среду, 20 сентября.