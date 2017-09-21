Из-за отопления мэрия Омска перешла на круглосуточный режим работы
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 16:35, последнее обновление 21 сентября 2017, 16:35  •  печать

Из-за отопления мэрия Омска перешла на круглосуточный режим работы

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Начало отопительного сезона будет контролироваться администрацией города в круглосуточном режиме.

Объекты социальной сферы, находящиеся в ведомстве структурных подразделений администрации Омска, должны получить тепло к понедельнику. Этого потребовал и. о. мэра Сергей Фролов. Начало отопительного сезона в ежедневном режиме будет контролировать специально созданная рабочая группа под руководством заместителя директора департамента городского хозяйства Михаила Бута.

"Полностью развернуто оборудование на всех теплоисточниках. Тепловые сети работают в режиме циркуляции. Запущены насосные станции и центральные тепловые пункты. К понедельнику все муниципальные социальные объекты, в первую очередь детские сады и школы, должны быть подключены к теплу. Если необходимо - технический персонал будет выводиться на работу в субботу и воскресенье", - приводит слова Сергея Фролова пресс-служба мэрии.

Кроме того, на круглосуточный режим готовы перейти и специалисты АО "ОмскРТС".

Напомним, отопительный сезон должен был начаться в Омске 25 сентября, но его сроки решили сдвинуть. Постановление о начале отопительного сезона было подписано в среду, 20 сентября.

Теги  •  #отопительный сезон #отопление #Сергей Фролов

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Комментарии
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Алёна Ярошевич  •  21 сентября 2017, 17:03

Технический персонал - это не значит, что будет работать мэрия. А заранее готовиться никак не научимся, чтобы не было завала, когда время подойдет.

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