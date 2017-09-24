В парк 300-летия Омска готовы вложиться инвесторы

Об интересе инвесторов к левобережному парку им. 300-летия Омска рассказал глава Кировского округа Андрей Горбачев.

Там уже есть конкретные предложения. Звонят инвесторы, готовые встречаться и обсуждать будущее парка. Так процесс и будет запущен. Мы расскажем об этом [и.о. мэра Омска] Сергею Петровичу Фролову, а он уже сможет представить этот проект в правительстве Омской области, - рассказал Горбачев "СуперОмску".

Официальное открытие парка им. 300-летия Омска состоялось в июле 2016 года, через 15 лет после его закладки. За эти годы озвучивалось несколько проектов развития зелёной зоны, например, тематический парк развлечений с аквапарком или национально-культурный комплекс. В итоге была реализована концепция спортивного парка, правда, бюджетные вложения в инфраструктуру оказались весьма скромны.