В Омской области выпал первый снег

В Тарском районе Омской области выпал первый снег, уверяет пользователь интернета Сергей Васьков. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть деревянную площадку, покрытую белой пеленой. По его словам, снег выпал на территории Крапивинского месторождения.
Напомним, что в прошлом году первый снег выпал в Омске 6 октября.
Так уже октябрь на носу, ничего удивительного, скоро еще достанет этот снег, а пока конечно приятно :) .
Это еще не снег, а так, снежок. Небось, уже растаял. Но все равно настоящий первый снег уже не за горами.
Ну да, пока ещё не снежный покров, но и он, похоже, не за горами. Совсем рано зима придёт.