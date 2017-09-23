В Омской области выпал первый снег
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 23 сентября 2017, 12:03, последнее обновление 23 сентября 2017, 13:11  •  печать

В Омской области выпал первый снег

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Омич стал свидетелем выпадения первого снега на территории Крапивинского месторождения. 

В Тарском районе Омской области выпал первый снег, уверяет пользователь интернета Сергей Васьков. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть деревянную площадку, покрытую белой пеленой. По его словам, снег выпал на территории Крапивинского месторождения.

Напомним, что в прошлом году первый снег выпал в Омске 6 октября. 

Теги  •  #Омск #первый снег #фото

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Комментарии
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Макс Павлов  •  23 сентября 2017, 14:37

Так уже октябрь на носу, ничего удивительного, скоро еще достанет этот снег, а пока конечно приятно :) .

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Злата Маркова  •  23 сентября 2017, 13:00

Это еще не снег, а так, снежок. Небось, уже растаял. Но все равно настоящий первый снег уже не за горами.

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Анна Орлова  •  23 сентября 2017, 13:41

Ну да, пока ещё не снежный покров, но и он, похоже, не за горами. Совсем рано зима придёт.

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