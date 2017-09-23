В Омской области выпал первый снег

В Тарском районе Омской области выпал первый снег, уверяет пользователь интернета Сергей Васьков. В подтверждение своих слов он опубликовал фотографию, на которой можно увидеть деревянную площадку, покрытую белой пеленой. По его словам, снег выпал на территории Крапивинского месторождения.

Напомним, что в прошлом году первый снег выпал в Омске 6 октября.