ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено

Пресс-служба ГК "Титан", в которую и входит завод синтетического каучука (ПАО "Омский каучук"), ответила на запрос ИА "Омск Здесь". Ранее, напомним, сообщалось, что региональное управление Росприроднадзора проводит проверку по сообщениям, размещённым в социальных сетях.
В соцсетях появились фото озёр, ориентировочно расположенных на территории завода синтетического каучука. Автор снимков уверял, что цвет воды в них - от ярко-красного до кислотно-зелёного. Со дна кислотно-зелёного озера поднимаются пузырьки какого-то газа.
- 21 сентября 2017 года инспекторами Управления Росприроднадзора по Омской области проведена рейдовая проверка полигона промышленных отходов ПАО "Омский каучук". По результатам проведённых мероприятий претензий предприятию не предъявлено, - сообщили в пресс-службе ГК "Титан".
Ну не факт что эти озера реально опасны. Это ж надо ещё исследования проводить
Если на этих озерах якобы все хорошо, то как вы объясните, что там не осталось никакой органики? По-моему нам врут. В этих так называемых водоемах не вода, а чистая химия(((