ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 17:11  •  печать

ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено

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Региональное управление Росприроднадзора завершило проверку "разноцветных" озёр, расположенных на территории завода синтетического каучука и которые, по мнению некоторых омичей, могли стать источником неприятного запаха в городе.

Пресс-служба ГК "Титан", в которую и входит завод синтетического каучука (ПАО "Омский каучук"), ответила на запрос ИА "Омск Здесь". Ранее, напомним, сообщалось, что региональное управление Росприроднадзора проводит проверку по сообщениям, размещённым в социальных сетях.

В соцсетях появились фото озёр, ориентировочно расположенных на территории завода синтетического каучука. Автор снимков уверял, что цвет воды в них - от ярко-красного до кислотно-зелёного. Со дна кислотно-зелёного озера поднимаются пузырьки какого-то газа.

- 21 сентября 2017 года инспекторами Управления Росприроднадзора по Омской области проведена рейдовая проверка полигона промышленных отходов ПАО "Омский каучук". По результатам проведённых мероприятий претензий предприятию не предъявлено, - сообщили в пресс-службе ГК "Титан".

Теги  •  #Омский каучук #проверка #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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Комментарии
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Юрий Хахалин  •  22 сентября 2017, 18:41

Ну не факт что эти озера реально опасны. Это ж надо ещё исследования проводить

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Митя Силютин  •  22 сентября 2017, 19:06

Если на этих озерах якобы все хорошо, то как вы объясните, что там не осталось никакой органики? По-моему нам врут. В этих так называемых водоемах не вода, а чистая химия(((

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