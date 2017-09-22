ГК "Титан": Росприроднадзором претензий к предприятию не предъявлено

Региональное управление Росприроднадзора завершило проверку "разноцветных" озёр, расположенных на территории завода синтетического каучука и которые, по мнению некоторых омичей, могли стать источником неприятного запаха в городе.

Пресс-служба ГК "Титан", в которую и входит завод синтетического каучука (ПАО "Омский каучук"), ответила на запрос ИА "Омск Здесь". Ранее, напомним, сообщалось, что региональное управление Росприроднадзора проводит проверку по сообщениям, размещённым в социальных сетях.

В соцсетях появились фото озёр, ориентировочно расположенных на территории завода синтетического каучука. Автор снимков уверял, что цвет воды в них - от ярко-красного до кислотно-зелёного. Со дна кислотно-зелёного озера поднимаются пузырьки какого-то газа.

- 21 сентября 2017 года инспекторами Управления Росприроднадзора по Омской области проведена рейдовая проверка полигона промышленных отходов ПАО "Омский каучук". По результатам проведённых мероприятий претензий предприятию не предъявлено, - сообщили в пресс-службе ГК "Титан".