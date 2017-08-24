СМИ: Мясокомбинат в Омске закрыт из-за угрозы АЧС
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 24 августа 2017, 20:34, последнее обновление 24 августа 2017, 20:34  •  печать

СМИ: Мясокомбинат в Омске закрыт из-за угрозы АЧС

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По информации СМИ, работа мясокомбината "Пушкинский", входящего в состав компании "Титан-Агро" (ГК "Титан") приостановлена из-за угрозы африканской чумы свиней.

Как пишет "ВОмске", мясоперерабатывающее предприятие ГК "Титан", расположенное на Красноярском тракте, попало в карантинную зону, установленную из-за регистрации АЧС на территории близлежащей исправительной колонии №8. Сроки возобновления работы предприятия не уточняются. В пресс-службе ГК "Титан" "Омск Здесь" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, предложив оформить письменный запрос. На момент подготовки материала ответа на запрос не поступило.

Мясокомбинат "Пушкинский" входит в состав территориально-отраслевого кластера "Биокомплекс". Производственная мощность предприятия составляет 300 голов в сутки. Завод выдает около 32,6 тыс. т продукции в год.

 

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