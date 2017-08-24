СМИ: Мясокомбинат в Омске закрыт из-за угрозы АЧС

Как пишет "ВОмске", мясоперерабатывающее предприятие ГК "Титан", расположенное на Красноярском тракте, попало в карантинную зону, установленную из-за регистрации АЧС на территории близлежащей исправительной колонии №8. Сроки возобновления работы предприятия не уточняются. В пресс-службе ГК "Титан" "Омск Здесь" не смогли подтвердить или опровергнуть эту информацию, предложив оформить письменный запрос. На момент подготовки материала ответа на запрос не поступило.

Мясокомбинат "Пушкинский" входит в состав территориально-отраслевого кластера "Биокомплекс". Производственная мощность предприятия составляет 300 голов в сутки. Завод выдает около 32,6 тыс. т продукции в год.