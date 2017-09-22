"Омскэлектро" погасит долги за уличное освещение в течение недели
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 17:24, последнее обновление 22 сентября 2017, 17:40  •  печать

"Омскэлектро" погасит долги за уличное освещение в течение недели

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Администрация Омска отреагировала на информацию об отключении электроэнергии на нескольких улицах.

ООО "Омская энергосбытовая компания" накануне прекратило подачу электроэнергии на объекты наружного освещения в районе СТЦ "МЕГА" и на улице Жуковского. Сделано это было из-за просроченной задолженности муниципального АО "Омскэлектро" в размере 6 млн руб. Более того, в ОЭК заявили, что эти отключения не последние.

Данную ситуацию взяли на контроль городские власти. Как сообщили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе мэрии, и. о. мэра Сергей Фролов поручил погасить долги до конца сентября. Соответствующее гарантийное письмо отправлено поставщику электроэнергии. В ближайшее время уличное освещение будет восстановлено.

Теги  •  #долг #наружное освещение #Омскэлектро #Сергей Фролов

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  22 сентября 2017, 18:12

Какая жёсткая реакция на отсутствие проплаты со стороны муниципальной организации, освещение же для населения и сразу отключать нужно было.

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