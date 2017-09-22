На улицах Омска пропадает освещение из-за долгов "Омскэлектро"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 10:59, последнее обновление 22 сентября 2017, 11:11  •  печать

На улицах Омска пропадает освещение из-за долгов "Омскэлектро"

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Наружное освещение пропало на двух улицах Омска. В ближайшее время планируются новые отключения.

ООО "Омская энергосбытовая компания" прекратило подачу электроэнергии на объекты наружного освещения от улицы Волгоградская до Бульвара Архитекторов и на улице Жуковского (между улицами Гуртьева и Полторацкого). Ещё несколько объектов будут отключены с 26 сентября.

Такая мера принята в связи с накопившейся задолженностью ОА "Омскэлектро", обслуживающей электросети. Как сообщает "Омскрегион", с марта долг вырос до 6 млн руб.

Добавим, что наружное освещение финансируется из городского бюджета, но в мэрии пока ситуацию не комментируют.

Теги  •  #долг #наружное освещение #Омскэлектро

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