На улицах Омска пропадает освещение из-за долгов "Омскэлектро"

Наружное освещение пропало на двух улицах Омска. В ближайшее время планируются новые отключения.

ООО "Омская энергосбытовая компания" прекратило подачу электроэнергии на объекты наружного освещения от улицы Волгоградская до Бульвара Архитекторов и на улице Жуковского (между улицами Гуртьева и Полторацкого). Ещё несколько объектов будут отключены с 26 сентября.

Такая мера принята в связи с накопившейся задолженностью ОА "Омскэлектро", обслуживающей электросети. Как сообщает "Омскрегион", с марта долг вырос до 6 млн руб.

Добавим, что наружное освещение финансируется из городского бюджета, но в мэрии пока ситуацию не комментируют.