Омская область накопила крупнейшие в Сибири долги по зарплате после банкротства "Мостовика"
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 22 сентября 2017, 09:44, последнее обновление 22 сентября 2017, 09:45  •  печать

Омская область накопила крупнейшие в Сибири долги по зарплате после банкротства "Мостовика"

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Ситуацию в регионе признали наиболее тяжёлой среди субъектов Сибирского федерального округа.

Полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло провёл в Новосибирске совещание по вопросам полноты выплаты зарплаты. По данным Роструда, в Омской области такие долги составляют 640 млн руб., при этом 600 млн - это задолженность перед сотрудниками обанкроченного НПО "Мостовик".

Заместитель полпреда Вадим Головко озвучил, что работники обратились к президенту с просьбой разобраться с долгами. "Теперь интерес к этому вопросу будет повышенный", - отметил он.

Добавим, что просроченная задолженность в Новосибирской области составляет 180,3 млн руб., в Иркутской области - 179,5 млн руб., в Забайкальском крае - 117,5 млн руб.

Теги  •  #долг #зарплата #Мостовик #Сергей Меняйло

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