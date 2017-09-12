Росприроднадзор вновь нашёл нарушения возле буферных прудов омского нефтезавода
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 12 сентября 2017, 15:40, последнее обновление 12 сентября 2017, 15:53  •  печать

Росприроднадзор вновь нашёл нарушения возле буферных прудов омского нефтезавода

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В надзорном ведомстве посчитали, что там ведутся работы, которые проводиться не должны.

Как сообщает региональное Управление Росприроднадзора по Омской области, в ходе рейда специалистами ведомства установлен факт проведения работ на участке, прилегающем к буферным прудам АО "Газпромнефть-ОНПЗ" и работа ассенизаторских машин на буферных прудах.

- По указанным фактам возбуждены дела об административных правонарушениях, - подчеркнули в Росприроднадзоре.

Как пояснили ИА "Омск Здесь" в службе корпоративных коммуникаций АО "Газпромнефть-ОНПЗ", если на буферных прудах и велись какие-либо работы, они связаны исключительно с техническим содержанием объектов и проводятся в соответствии с требованиями эксплуатации.

Напомним, буферные пруды омского нефтезавода попали под подозрение после массовых жалоб омичей на едкий запах бытового газа. Его источник до сих пор не найден. Ведётся следствие. Росприроднадзор даже обращался в суд с требованием приостановить работы по реконструкции гидросооружения. Но дело проиграл.

Теги  •  #Газпромнефть-ОНПЗ #Росприроднадзор #этилмеркаптан

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Комментарии
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Кристина Мельникова  •  12 сентября 2017, 16:26

В суде ничего Росприроднадзор доказать не смог, ни одного доказательства. Сейчас по ходу мстить пытаются, обиделись))))

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Марат Горбачев  •  12 сентября 2017, 16:15

К этим прудам теоретически кто угодно может подъехать и бяку слить, они же за территорией завода находятся, никак не охраняются. Надо номера машин ассенизаторских записывать

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Александр  •  12 сентября 2017, 16:09

Какой-то вялый Росприроднадзор. Ничего у него не получается. Видимо засиделось на своих тёплых местах руководство данной организации.

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