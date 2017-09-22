Росприроднадзор заинтересовался омскими озёрами, в которые могут сливаться отходы

Росприроднадзор начнёт проверку возможного незаконного слива отходов в озеро, расположенное на территории склада твёрдых бытовых отходов завода синтетического каучука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

- Информация о данном факте в управление Росприроднадзора по Омской области поступила. Сегодня утром туда выехали инспекторы управления, конкретно в данный момент на месте проводится рейдовая проверка. Её результаты вскоре станут известны, - сказали агентству в пресс-службе.

Напомним, несколькими днями ранее в соцсетях появились фото озёр, ориентировочно расположенных на территории завода синтетического каучука (собственник - компания "Титан"). Автор снимков уверял, что цвет воды в них - от ярко-красного до кислотно-зелёного. Со дна кислотно-зелёного озера поднимаются пузырьки какого-то газа.

В надзорном ведомстве уточнили, что пока рано говорить о том, может ли сброс отходов в воду, в случае его подтверждения, являться источником неприятного запаха в городе, на который омичи жалуются с конца февраля.

В пресс-службе компании "Титан" в ближайшее время обещали дать комментарий по поводу проверки.