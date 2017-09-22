В Омске ищут свидетелей полёта батута

Инцидент произошёл ещё в мае в 12-м микрорайоне во время бури.

Сотрудники следственного управления проводят процессуальную проверку по факту падения 5 мая 2017 года во время бури детского батута, установленного на углу домов № 27/5 и 27/6 по проспекту Комарова.

Тогда, как сообщил в соцсети очевидец, сильный ветер перевернул надувной аттракцион. На батуте в это время находилось пятеро детей. Они не пострадали, но сильно испугались. Батут был кое-как привязан двумя бельевыми верёвками к газгольдеру и берёзе. При порыве ветра верёвки лопнули, и надувная конструкция кубарем полетела на проезжую часть, детей завернуло в неё как в одеяло, поэтому все остались целы. Очевидцы сами стащили батут с дороги и помогли выбраться детям.

Следствие ищет очевидцев и возможных потерпевших указанного происшествия, а всех, кто стал очевидцем, потерпевшим либо может сообщить любую информацию по данному поводу просят позвонить по телефону 71-60-38 или по телефону доверия следственного управления 395-506.