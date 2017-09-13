Омич потребовал 350 тысяч с батутного парка за сломанную шею

В Кировский районный суд Омска поступило заявление от местного жителя, который потребовал взыскать более трети миллиона рублей с батутного парка "Облака", расположенного в ТЦ "Континент". В обращении к служителям правосудия он уверяет, что получил серьёзную травму, прыгая на батуте в развлекательном заведении.

- В ноябре 2016 года омич был в парке "Облака", выполнял упражнения и приземлился в яму с поролоном. Она оказалась недостаточной глубины. В итоге он ударился и получил перелом шейного отдела позвоночника, - рассказал помощник председателя Кировского районного суда Виктор Режнов. - В исковом заявлении омич требует компенсировать ему моральный вред на сумму в 300 тыс. руб., расходы на лечение - 11 тыс., утраченный заработок - 45 тыс. руб., судебные издержки и штраф.

В батутном парке оперативно прокомментировать эту информацию не смогли. Администратор заведения пообещала, что передаст её управляющему, который свяжется с корреспондентом "Омск Здесь". На момент публикации заметки этого не произошло.

Первое заседание по этому делу состоится 3 октября.