За счёт областного бюджета построят дороги к омским предприятиям

Планы по строительству дорог к территориям, на которых реализуются крупные инвестиционные проекты, были озвучены губернатором Виктором Назаровым в бюджетном послании Законодательному собранию на 2017 год. Как сообщает региональный Минстрой, на эти цели будет потрачено 450 млн руб. Строительство подъездных путей пройдёт в два этапа в 2017-2018 годах.

Сейчас завершается первый этап реконструкции автодороги Калинино - Новая-Евтушенко в Омском районе. На два этапа разделено и строительство дороги Комсомол - Спайка в Омском и Кормиловском районах, протяжённостью 9,6 км. В 2017-2018 годах планируется построить дорогу к комбикормовому заводу ООО "Титан-Агро". Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на первом этапе предусмотрено устройство переходно-скоростных полос вдоль Красноярского тракта. Основной подъезд протяжённостью 160 м будет выполнен в 2018 году.