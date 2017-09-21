За счёт областного бюджета построят дороги к омским предприятиям
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 17:37, последнее обновление 21 сентября 2017, 17:57  •  печать

За счёт областного бюджета построят дороги к омским предприятиям

Автор:

Проезды будут организованы к пяти крупным производственным площадкам "Руском-Агро", "Омский бекон", "Титан-Агро", "Содружество" и "Аква-Сибирь".

Планы по строительству дорог к территориям, на которых реализуются крупные инвестиционные проекты, были озвучены губернатором Виктором Назаровым в бюджетном послании Законодательному собранию на 2017 год. Как сообщает региональный Минстрой, на эти цели будет потрачено 450 млн руб. Строительство подъездных путей пройдёт в два этапа в 2017-2018 годах.

Сейчас завершается первый этап реконструкции автодороги Калинино - Новая-Евтушенко в Омском районе. На два этапа разделено и строительство дороги Комсомол - Спайка в Омском и Кормиловском районах, протяжённостью 9,6 км. В 2017-2018 годах планируется построить дорогу к комбикормовому заводу ООО "Титан-Агро". Чтобы обеспечить безопасность дорожного движения, на первом этапе предусмотрено устройство переходно-скоростных полос вдоль Красноярского тракта. Основной подъезд протяжённостью 160 м будет выполнен в 2018 году.

Теги  •  #дороги #правительство Омской области #строительство

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Последние новости
В Омске дачные свинофермы уличили в нарушениях  •  сегодня, 17:33
Омские садоводы могут избавиться от излишков урожая в эти выходные  •  сегодня, 17:19
Омичи напишут "Большой этнографический диктант"  •  сегодня, 17:10
Омичей отнесли к активным приверженцам ЗОЖ  •  сегодня, 16:46
Из-за отопления мэрия Омска перешла на круглосуточный режим работы  •  сегодня, 16:35  •   1
Губернатор Омской области лишил министра 10 % премии  •  сегодня, 16:23
Еще новости
Загрузка...
Место для вашей рекламы 240х400
Дача весна 240Х400