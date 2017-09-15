На "Арене Омск" решено продавать пиво в строгом соответствии с законом
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 15 сентября 2017, 14:45, последнее обновление 15 сентября 2017, 15:32  •  печать

На "Арене Омск" решено продавать пиво в строгом соответствии с законом

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Руководство ХК "Авангард" заявляет, что пенный напиток будут продавать в "специально отведённых местах".

История с продажей пива на "Арене Омск" во время проведения домашних матчей "Авангарда", похоже, подходит к концу. Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев заявил, что у него состоялась встреча с заместителем начальника УМВД Юрием Виноградовым.

- Мы ещё раз акцентировали внимание на том, что и для "Авангарда", и для УМВД соблюдение закона является безусловным приоритетом, и потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона. Клуб учёл все замечания, и теперь со следующего домашнего матча "Авангарда" (против "Югры" 17 сентября) для наших болельщиков будет открыта продажа пива на "Арене Омск". Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведённых для этого местах, - отметил Владимир Шалаев.

Напомним, в начале сентября омские полицейские проинформировали руководство клуба о нарушении федерального законодательства, касающегося продажи алкогольной продукции. Стражи правопорядка поясняли, что продажа алкоголя в спортивных сооружениях запрещена. На "Арене Омск" реализация происходила в торговых точках быстрого питания, расположенных в фойе, - неподалёку от входа на ледовую площадку.

Теги  •  #Арена Омск #пиво #полиция

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