На "Арене Омск" решено продавать пиво в строгом соответствии с законом

История с продажей пива на "Арене Омск" во время проведения домашних матчей "Авангарда", похоже, подходит к концу. Президент ХК "Авангард" Владимир Шалаев заявил, что у него состоялась встреча с заместителем начальника УМВД Юрием Виноградовым.

- Мы ещё раз акцентировали внимание на том, что и для "Авангарда", и для УМВД соблюдение закона является безусловным приоритетом, и потому для успешного решения вопроса необходимо прежде всего обеспечить исполнение закона. Клуб учёл все замечания, и теперь со следующего домашнего матча "Авангарда" (против "Югры" 17 сентября) для наших болельщиков будет открыта продажа пива на "Арене Омск". Разумеется, в полном соответствии с законом, в специально отведённых для этого местах, - отметил Владимир Шалаев.

Напомним, в начале сентября омские полицейские проинформировали руководство клуба о нарушении федерального законодательства, касающегося продажи алкогольной продукции. Стражи правопорядка поясняли, что продажа алкоголя в спортивных сооружениях запрещена. На "Арене Омск" реализация происходила в торговых точках быстрого питания, расположенных в фойе, - неподалёку от входа на ледовую площадку.