Омская семья переехала из аварийного дома спустя 9 лет ожидания
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 20:46, последнее обновление 21 сентября 2017, 21:06  •  печать

Омская семья переехала из аварийного дома спустя 9 лет ожидания

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Супруги вынуждены были жить в разрушающемся здании, хотя все их соседи уже переехали в новые квартиры.

О нарушении жилищных прав в прокуратура заявила 58-летняя омичка. Она с мужем жила в многоквартирном доме на ул. Лесокомбинатская в микрорайоне Береговой, который признали аварийным и подлежащим сносу ещё девять лет назад. Так, конструкции дома уже потеряли свою несущую способность. 

Квартира находилась у супругов в социальном найме. Их дом должны были расселить до 2015 года, и все остальные жильцы уже разъехались. Супруги же не смогли вовремя собрать и предоставить в администрацию документы для получения альтернативного жилья.

Прокуратура встала на сторону семьи, так как состояние дома угрожало их жизни и здоровью. В Центральный районный суд был подан иск с целью обязать мэрию предоставить супругам новое жильё. Требования прокуроров удовлетворены в полном объёме, и к настоящему времени заявителям выделили двухкомнатную квартиру.

Теги  •  #аварийный дом #прокуратура

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