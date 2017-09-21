Омская семья переехала из аварийного дома спустя 9 лет ожидания

Супруги вынуждены были жить в разрушающемся здании, хотя все их соседи уже переехали в новые квартиры.

О нарушении жилищных прав в прокуратура заявила 58-летняя омичка. Она с мужем жила в многоквартирном доме на ул. Лесокомбинатская в микрорайоне Береговой, который признали аварийным и подлежащим сносу ещё девять лет назад. Так, конструкции дома уже потеряли свою несущую способность.

Квартира находилась у супругов в социальном найме. Их дом должны были расселить до 2015 года, и все остальные жильцы уже разъехались. Супруги же не смогли вовремя собрать и предоставить в администрацию документы для получения альтернативного жилья.

Прокуратура встала на сторону семьи, так как состояние дома угрожало их жизни и здоровью. В Центральный районный суд был подан иск с целью обязать мэрию предоставить супругам новое жильё. Требования прокуроров удовлетворены в полном объёме, и к настоящему времени заявителям выделили двухкомнатную квартиру.