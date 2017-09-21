Омичи получили 150 тысяч карт "Мир"

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Сибирского ГУ Банка России за полгода число омичей, получивших карту "Мир" увеличилось в 32 раза. Ещё 1 января в регионе было выдано 4,6 тыс. карт, а 1 июля - уже 148 тыс.

Объём операций по национальным платёжным картам стал больше во втором квартале и вырос в 8 раз до 668 млн руб. Также более чем в семь раз - до 215 тыс. руб. - во втором квартале увеличилось число POS-транзакций. За полгода омичи оплатили покупки картами "Мир" 245 тыс. раз.

- Карты "Мир" принимают во всех платежных терминалах и банкоматах региона, причём количество терминалов за год выросло на четверть. В результате сейчас национальными картами можно рассчитаться почти в 24 тыс. терминалах, - объяснила управляющий Омским Отделением Банка России Анастасия Костромина. - Такое развитие сети терминалов привело к тому, что всё больше омичей ежедневно оплачивают картами покупки, а не снимают наличные в банкоматах.

Ещё больше во втором квартале вырос объём операций по картам через интернет. Их количество увеличилось в 12 раз до 19 млн руб. Средний чек за покупки в интернете по карте "Мир" составил 967 руб.

Фото: пресс-служба правительства Омской области