Омичи получили 150 тысяч карт "Мир"
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 17:54, последнее обновление 21 сентября 2017, 17:55  •  печать

Омичи получили 150 тысяч карт "Мир"

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В Омске в 32 раза выросло количество держателей карт "Мир". Такая статистика наблюдается за последние полгода.

Как сообщает пресс-служба регионального отделения Сибирского ГУ Банка России за полгода число омичей, получивших карту "Мир" увеличилось в 32 раза. Ещё 1 января в регионе было выдано 4,6 тыс. карт, а 1 июля - уже 148 тыс.

Объём операций по национальным платёжным картам стал больше во втором квартале и вырос в 8 раз до 668 млн руб. Также более чем в семь раз - до 215 тыс. руб. - во втором квартале увеличилось число POS-транзакций. За полгода омичи оплатили покупки картами "Мир" 245 тыс. раз.

- Карты "Мир" принимают во всех платежных терминалах и банкоматах региона, причём количество терминалов за год выросло на четверть. В результате сейчас национальными картами можно рассчитаться почти в 24 тыс. терминалах, - объяснила управляющий Омским Отделением Банка России Анастасия Костромина. - Такое развитие сети терминалов привело к тому, что всё больше омичей ежедневно оплачивают картами покупки, а не снимают наличные в банкоматах.

Ещё больше во втором квартале вырос объём операций по картам через интернет. Их количество увеличилось в 12 раз до 19 млн руб. Средний чек за покупки в интернете по карте "Мир" составил 967 руб.

Фото: пресс-служба правительства Омской области

Теги  •  #банковская карта #Банк России #платежи

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Комментарии
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Таисия Петрова  •  21 сентября 2017, 18:08

Давно пора было разрабатывать и переходить на собственную платёжную систему, а не кормить отчислениями за услугу зарубежных системных операторов, там же и бюджетные деньги в огромных объёмах обращаются.

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