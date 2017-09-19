Тепло уже начало поступать в дома шести районов Омской области

Коммунальные службы региона отчитались о подготовке к подаче отопления и о подключённых к теплу объектах. Шесть районов области уже в ближайшее время будут обогреваться радиаторами и батареями.

На сто процентов к зиме готов уже 21 район Омской области. Сегодня на заключительном этапе готовности к отопительному сезону находятся 11 районов региона: Черлакский, Кормиловский, Омский, Полтавский, Шербакульский, Колосовский, Москаленский, Павлоградский, Тарский, Русско-Полянский, Нововаршавский. В шести районах уже подписаны распоряжения о включении тепла, которое в первую очередь будут подавать в школы, больницы и детские сады.

Как сообщает Минстрой Омской области, на сегодняшний день к зиме подготовлены 98,9 % теплоисточников, 99,6 % тепловых сетей, 99,7 % водопроводов. Средний показатель готовности коммунального комплекса региона составляет 97,4 %.

Напомним, что отопление в регионе включат, если средняя температура воздуха в течение суток опустится ниже +8 градусов, но главы муниципалитетов могут принять решение о переносе сроков старта в зависимости от обстоятельств - поступления заявок от населения или руководителей учреждений.