Омичи начали получать "письма счастья" от налоговой
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  7 сентября 2017, 10:39  •  печать

Омичи начали получать "письма счастья" от налоговой

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В Омской области стартовала рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. "Письма счастья" должны прийти почти к 845 тысячам омичей.

Налоговыми органами Омской области завершены начисления имущественных налогов физическим лицам за 2016 год. Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2016 год - 1 декабря 2017 года. По сообщению фискальных органов, рассылка уведомлений уже началась.

- Налоговые уведомления получат более 845 тысяч собственников транспортных средств, объектов недвижимости, земельных участков, расположенных на территории Омска и области. Рассылка уведомлений будет завершена к концу октября 2017 года, - пояснили в УФНС России по Омской области.

Теги  •  #налоговая служба #почта #уведомление

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