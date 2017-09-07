Омичи начали получать "письма счастья" от налоговой

В Омской области стартовала рассылка уведомлений на уплату имущественных налогов. "Письма счастья" должны прийти почти к 845 тысячам омичей.

Налоговыми органами Омской области завершены начисления имущественных налогов физическим лицам за 2016 год. Срок уплаты налога на имущество, транспортного и земельного налогов за 2016 год - 1 декабря 2017 года. По сообщению фискальных органов, рассылка уведомлений уже началась.

- Налоговые уведомления получат более 845 тысяч собственников транспортных средств, объектов недвижимости, земельных участков, расположенных на территории Омска и области. Рассылка уведомлений будет завершена к концу октября 2017 года, - пояснили в УФНС России по Омской области.