Под Омском на скотомогильнике хотели строить жилые дома

Разрешительная документация на строительство экологически безопасных домов в посёлке Радужном получалась ещё в 2007 году. На тот момент, видимо, у органов, выдававших разрешение, никаких вопросов по земле не возникло.

В Куйбышевском районном суде идёт рассмотрение уголовного дела, обвиняемыми в котором являются бывший учредитель и руководитель ООО "ЭкоДом" Курбангали Фахрудинов и его заместитель и жена Мария Сердюк. Следствие считает, что супруги совершили мошенничество, обманув дольщиков.

Компания "ЭкоДом" намеревалась начать строительство экологически безопасных домов в Омской области - в посёлке Радужном неподалёку от Дружино. Цена за "квадрат" составляла всего 18 тыс. руб. Бизнесменам удалось собрать деньги с дольщиков, вложивших в строительство более 10 млн руб.

Как сообщают "Коммерческие вести", в ходе последнего заседания суда выяснилось, что строить жильё на запланированном месте было категорически запрещено. Здесь был расположен скотомогильник. При этом разрешительные документы на земельный участок для строительства, собранные в 2007 году, были в полном порядке.