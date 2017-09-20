Министр сельского хозяйства призвал омских аграриев не торопиться с продажей зерна
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 16:19  •  печать

Министр сельского хозяйства призвал омских аграриев не торопиться с продажей зерна

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В облправительстве пообещали, что вскоре экспортная цена на зерно повысится.

Сегодня, 20 сентября, министр сельского хозяйства Максим Чекусов сообщил, что в этом году ситуация с экспортом омского зерна накалилась, но призвал аграриев не торопиться с продажей урожая.

- Из года в год сибирское зерно в хвосте всех эшелонов, - говорит Максим Чекусов. - В Южном Федеральном округе и Поволжье уборка уже завершена, поскольку там основные работы проходят в июле и августе. Мы же начинаем в августе, а заканчиваем в октябре. Сейчас с РЖД решаем вопрос предоставления вагонов. Кроме того, федеральным Минсельхозом разработан новый порядок, согласно которому с 1 октября будет обнуляться тариф для зерна, которое едет из Сибири в порты на экспорт. Нам гарантируют наличие вагонов и то, что разница в тарифах пойдёт в пользу наших аграриев, то есть, цена на зерно будет выше. Так что торопиться с реализацией зерна всё-таки не стоит.

Если сельхозтоваропроизводителям необходимо рассчитаться за топливо, министр посоветовал продавать зерно небольшими партиями, но основную массу всё равно приберечь до повышения цен.

Теги  •  #зерно #Максим Чекусов

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