Бывшие работники омского "Мостовика" написали обращение к Владимиру Путину
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 08:44, последнее обновление 21 сентября 2017, 09:36  •  печать

Бывшие работники омского "Мостовика" написали обращение к Владимиру Путину

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Около десяти тысяч сотрудников обанкротившегося предприятия до сих пор не получили зарплату.

23 бывших сотрудника НПО "Мостовик" написали обращение президенту Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, а также генпрокурору Юрию Чайке. Текст обращения на своём сайте разместил "Новый Омск".

В тексте коллективной жалобы говорится, что до сих пор зарплата не выплачена почти десяти тысячам сотрудников компании. Они опасаются, что деньги они не увидят, поскольку при продаже активов предприятия их стоимость занижается.

- Несмотря на то, что в этом году продолжилась реализация имущества, ранее принадлежащего предприятию, перечислений рабочим не было с августа-сентября 2016 года, - пишут строители.

Год назад, напомним, строители уже обращались в омскую прокуратуру с жалобой на долги по зарплате. Они даже просили проверить законность действий конкурсного управляющего "Мостовика" Михаила Котова по продаже имущества предприятия за бесценок.

НПО "Мостовик" признан банкротом. Экс-главу производственного объединения Олега Шишова осудили за уклонение от уплаты налогов и мошенничество. В начале года он вышел на свободу условно-досрочно.

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