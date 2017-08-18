Мэрия купила 48 квартир для переселенцев из аварийных домов

По информации департамента жилищной политики мэрии, последний этап финансирования Программы предусматривает переселение омичей из 63 домов, которые признали аварийными и подлежащими сносу ещё в 2012 году. На реализацию четвёртого этапа программы выделено более 1 млрд руб., в том числе - 349 млн рублей из Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 370 млн рублей - средства бюджета Омской области и более 283 млн рублей - средства муниципалитета. Эти деньги направлены на постройку трёх многоэтажек, а также на покупку квартир через электронные аукционы.

Мэрия разместила 54 электронные заявки на приобретение аналогичного количества квартир. По словам специалистов, главными критериями для участия в торгах были степень благоустроенности жилья, нахождение его в черте города и год постройки не ранее 2013 года.

В настоящее время по результатам аукционов заключено 48 муниципальных контрактов на покупку 48 квартир. Все жилые помещения имеют отделку "под ключ" и находится в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

Поскольку по оставшимся 6 квартирам аукционы не состоялись, жильё будет предоставлено омичам из новых квартир, построенных в рамках реализации Программы переселения граждан из аварийного жилья в 2013-2017 годах.

По информации профильного департамента, Программа заканчивает действие в 3 квартале 2017 года. До этого момента будут закончены все необходимые действия для регистрации квартир и передачи ключей омичам.