Омская прокуратура добилась от мэрии сноса аварийного дома только через суд
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 12:09, последнее обновление 18 сентября 2017, 12:51  •  печать

Омская прокуратура добилась от мэрии сноса аварийного дома только через суд

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Суд удовлетворил иск прокуратуры, которая настаивала на сносе аварийных домов № 104а по улице Мельничной, № 5 и № 7 по улице Комбинатской и № 19 по улице Комсомольской.

Прокуратура города Омска во время проверки нашла нарушения закона при расселении омичей из аварийных домов в деятельности омской мэрии, сообщает региональная прокуратура. Установлено, что муниципалитет не принял необходимые и своевременные меры по сносу расселённых аварийных многоэтажек.

Это касается домов № 104а по улице Мельничной, № 5 и № 7 по улице Комбинатской и № 19 по улице Комсомольской. Они признаны аварийными, подлежащими сносу и внесены в региональную адресную программу по переселению граждан в 2013-2017 годах.

Сроки сноса домов истекли ещё в прошлом году, однако мэрия никаких мер не предприняла. В результате в марте 2017 года прокуратура после проверки внесла представление бывшему мэру Омска Вячеславу Двораковскому. Но никаких действий по устранению нарушений принято не было.

Прокурор направил в суд иск, после чего во время судебного заседания ответчик добровольно исполнил требования прокурора. Поэтому в этой части иска был получен отказ. В остальной части Центральный районный суд Омска удовлетворил требования прокуратуры. Суд обязал мэрию снести дом № 19 на улице Комсомольской в ближайшие полгода.

Теги  •  #аварийное жилье #мэрия #прокуратура #снос #суд

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