Гидрометцентр пообещал омичам зиму без сильных холодов

Температура воздуха в Омской области в течение зимы будет в рамках нормы, а в начале весны - чуть выше.

Росгидрометцентр составил предварительный прогноз для регионов страны на период с октября 2017 года по март 2018-го.

Отмечается, что октябрь в Омской области будет теплее, чем в прошлом году. Температурный фон прогнозируется выше нормы - в границах +2,6…+0,3°С при норме +1,7°С.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. В марте средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении синоптиков.

Нормой ноября в нашем регионе считается температура -8,9…-7,3°С, декабря - до -15,9…-13,5°С, января - до -19,2…-17,2°С, февраля - до -18,1…-16,5°С. В следующем марте средняя температура поднимется до -9,6…-8,1°С.