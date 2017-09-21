Гидрометцентр пообещал омичам зиму без сильных холодов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 21 сентября 2017, 09:21, последнее обновление 21 сентября 2017, 09:35  •  печать

Гидрометцентр пообещал омичам зиму без сильных холодов

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Температура воздуха в Омской области в течение зимы будет в рамках нормы, а в начале весны - чуть выше.

Росгидрометцентр составил предварительный прогноз для регионов страны на период с октября 2017 года по март 2018-го.

Отмечается, что октябрь в Омской области будет теплее, чем в прошлом году. Температурный фон прогнозируется выше нормы - в границах +2,6…+0,3°С при норме +1,7°С.

С ноября 2017 года по февраль 2018 года средняя месячная температура воздуха ожидается близкой к средним многолетним значениям. В марте средняя месячная температура воздуха ожидается выше средних многолетних значений, - говорится в сообщении синоптиков.

Нормой ноября в нашем регионе считается температура -8,9…-7,3°С, декабря - до -15,9…-13,5°С, января - до -19,2…-17,2°С, февраля - до -18,1…-16,5°С. В следующем марте средняя температура поднимется до -9,6…-8,1°С.

Теги  •  #Гидрометцентр #зима #погода

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Комментарии
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Злата Маркова  •  21 сентября 2017, 12:08

Это хорошо, что зимой не ожидается сильных морозов. Значит, покатаемся на коньках и лыжах.

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Александра Афанасьева(♥Чернигина♥)  •  21 сентября 2017, 11:11

А лучше, если будет много снега,тогда и на улице станет красиво и детям с горки покататься можно! Надо во всём стараться искать позитив, тогда и хандрить будет некогда!

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Лена Головина  •  21 сентября 2017, 10:06

Это замечательная новость, хочется стабильной погоды, потому что на резкие перепады реагирует здоровье. Пусть будет умеренный мороз и чуть-чуть снега.

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