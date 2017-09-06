Пешеходный переход на улице Ленина появился после неоднократных просьб омичей
Общество  •  ИА «Омск Здесь»  6 сентября 2017, 14:15, последнее обновление 6 сентября 2017, 15:49  •  печать

Пешеходный переход на улице Ленина появился после неоднократных просьб омичей

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В Омске на Ленинградской площади установили регулируемые пешеходные переходы, о которых омичи просили с 2013 года.

Напомним, на перекрёстке улиц Масленникова - Ленина у Ленинградского моста изменилась схема движения транспорта. О новых правилах движения на этом участке рассказал сегодня на брифинге заместитель директора департамента транспорта мэрии Омска Вадим Кормилец.

По его словам, благодаря изменённой схеме движения на этом участке появились регулируемые пешеходные переходы: "Это очень востребованный пешеходный переход: в департамент транспорта с 2013 года поступали обращения граждан с просьбой сделать там пешеходный переход", - объяснил Вадим Кормилец.

Новая схема дорожного движения

Новая схема дорожного движения

Теперь омичи могут перейти по зелёному сигналу светофора от магазина "Жемчужина" на разделительный островок безопасности, а потом - к бывшему "Дому одежды". Благодаря нововведениям омичам больше не придётся перебегать дорогу на этом участке и подвергать свои жизни опасности.

Теги  •  #Ленинградская площадь #пешеходный переход #ремонт

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Комментарии
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Макс Павлов  •  6 сентября 2017, 15:14

Отличные новости, теперь путь от дома до магазина и обратно будет куда более безопасным.

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