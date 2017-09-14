Юбилейный мост в Омске отремонтирует компания "Мостремстрой"

Компания "Мостремстрой" оказалась единственным участником торгов на проведение ремонта Юбилейного моста. "Мостремстрой" согласился выполнить работы за 328,13 млн руб., уменьшив первоначальную сумму всего на 3 тыс. руб. При наличии всего одного участника конкурс был признан несостоявшимся. При этом, отмечает "Сибирское агентство новостей", законодательство позволяет заключать контракт с единственным участников торгов. По информации мэрии Омска, компания выйдет на объект в начале октября - в это же время мост перекроют для движения.
По данным сайта "Новый Омск", компания "Мостремстрой" занималась раньше по большей части ремонтом автомобильных дорог и небольших переправ в Сибири. Капитальный ремонт объекта она будет проводить впервые.