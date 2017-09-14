Юбилейный мост в Омске отремонтирует компания "Мостремстрой"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 14 сентября 2017, 13:53  •  печать

Юбилейный мост в Омске отремонтирует компания "Мостремстрой"

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Красноярская компания займётся ремонтом Юбилейного моста в Омске, несмотря на то, что конкурс признан несостоявшимся.

Компания "Мостремстрой" оказалась единственным участником торгов на проведение ремонта Юбилейного моста. "Мостремстрой" согласился выполнить работы за 328,13 млн руб., уменьшив первоначальную сумму всего на 3 тыс. руб. При наличии всего одного участника конкурс был признан несостоявшимся. При этом, отмечает "Сибирское агентство новостей", законодательство позволяет заключать контракт с единственным участников торгов. По информации мэрии Омска, компания выйдет на объект в начале октября - в это же время мост перекроют для движения.

По данным сайта "Новый Омск", компания "Мостремстрой" занималась раньше по большей части ремонтом автомобильных дорог и небольших переправ в Сибири. Капитальный ремонт объекта она будет проводить впервые.

Теги  •  #ремонт #Юбилейный мост

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