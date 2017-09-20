Омские чиновники увеличивают расходы на реабилитацию наркоманов

Главное управление региональной безопасности решило увеличить расходы на реабилитацию омичей, злоупотребляющих наркотиками, до 500 тыс. руб.

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области был представлен проект постановления, предусматривающий увеличение расходов на реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих наркотики.

- Средства бюджета на проведение закупок услуг по комплексной реабилитации у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается увеличить с 300 до 500 тыс. руб., - сообщил заместитель начальника главного управления региональной безопасности Станислав Горячкин.

Отметим, что такие мероприятия по реабилитации организуются на территории Омской области по поручению президента с 2016 года.