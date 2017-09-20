Омские чиновники увеличивают расходы на реабилитацию наркоманов

Сегодня, 20 сентября, на заседании правительства Омской области был представлен проект постановления, предусматривающий увеличение расходов на реабилитацию и ресоциализацию лиц, употребляющих наркотики.
- Средства бюджета на проведение закупок услуг по комплексной реабилитации у юридических лиц и индивидуальных предпринимателей предлагается увеличить с 300 до 500 тыс. руб., - сообщил заместитель начальника главного управления региональной безопасности Станислав Горячкин.
Отметим, что такие мероприятия по реабилитации организуются на территории Омской области по поручению президента с 2016 года.