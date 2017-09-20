Областные власти выделят более миллиона рублей на трудоустройство молодых инвалидов
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 15:35, последнее обновление 20 сентября 2017, 15:46  •  печать

Областные власти выделят более миллиона рублей на трудоустройство молодых инвалидов

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Правительство Омской области приняло постановление, согласно которому в программу "Доступная среда" будет включён пункт "Организация сопровождения инвалидов, в том числе молодого возраста, при трудоустройстве".

Сегодня, 20 сентября, министр труда и социального развития Омской области Владимир Куприянов представил кабинету министров проект постановления, направленного на поддержку жителей региона, имеющих инвалидность.

Проект разработан во исполнение поручения министра труда и социальной защиты РФ, - сообщил Владимир Куприянов. - Документом предусматривается включение в подпрограмму нового мероприятия - организацию сопровождения инвалидов, включая инвалидов молодого возраста, при трудоустройстве в рамках мероприятий по содействию занятости населения.

Отметим, что до этого в регионе существовала только "дорожная карта", сейчас чиновники расширили применение нормы. Затраты на реализацию проекта составят 1,3 млн руб. Чиновники рассчитывают, что до конца 2017 года в Омской области будет трудоустроено ещё 2000 инвалидов.

Теги  •  #Владимир Куприянов #инвалид #трудоустройство

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