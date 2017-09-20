Ради здоровья омичей областные власти реформируют Врачебно-физкультурный диспансер

Министерство здравоохранения Омской области из состава Врачебно-физкультурного диспансера решило выделить в отдельное учреждение Областной центр медицинской профилактики.

Сегодня, 20 сентября, на заседании областного кабмина был рассмотрен вопрос реорганизации Врачебно-физкультурного диспансера. Из структуры организации в отдельное бюджетное учреждение решено выделить Областной центр медицинской профилактики.

- Этот проект реализуется в рамках стратегии социально-экономического развития Омской области, - сообщил министр здравоохранения Андрей Стороженко.

Реорганизация позволит обеспечить единый подход к осуществлению мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний в целях сохранения, укрепления здоровья населения Омской области, увеличения продолжительности жизни, выявления высоких факторов риска и хронических неинфекционных заболеваний на ранних стадиях, систематизации работы кабинетов профилактики и центров здоровья в медицинских организаций.

После реорганизации в структуре Врачебно-физкультурного диспансера останется центр здоровья, медицинской профилактики, отделения спортивной медицины, диагностики и реабилитации.