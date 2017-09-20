В Омске ремонт дворов подошел к концу
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 14:46, последнее обновление 20 сентября 2017, 14:50  •  печать

В Омске ремонт дворов подошел к концу

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В Омске завершился ремонт 186 запланированных дворов.

Ремонт всех 186 дворов, попавших в план федеральной программы в Омске в 2017 году, выполнен на 100%. Накануне был заасфальтирован последний двор по адресу улица Тарская, 51.

По словам исполняющего обязанности мэра Сергея Фролова, в этом году на ремонт дворов было направлено более 100 млн руб. Федеральная программа рассчитана на долгосрочный период.

- Поэтому у омичей должна быть уверенность: не попали по каким-то причинам в состав участников в этом году - попадете в следующем, - объяснил Сергей Фролов.

Отметим, что за время ремонта в Кировском и Ленинском округах привели в порядок по 34 двора, в Октябрьском - 39, в Советском - 31 и в Центральном - 43.

Теги  •  #двор #ремонт

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