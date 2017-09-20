Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 13:20, последнее обновление 20 сентября 2017, 13:20  •  печать

Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования

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Сотрудники вузов Омска стали обладателями грантов президента России для государственной поддержки молодых российских учёных.

Гранты в размере 1 млн руб. получили профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета Сергей Крих, профессор кафедры патологической анатомии Омской государственной медицинской академии Сергей Мозговой и старший преподаватель кафедры всеобщей истории ОмГУ Ольга Метель. Свидетельства о присуждении субсидии учёные получили на сегодняшней встрече с губернатором Омской области Виктором Назаровым. Работы сотрудников ОмГУ посвящены советской истории и историографии, профессор медакадемии подготовил исследование о ранней диагностике рака желудка.

- Вы - авторы многочисленных публикаций и монографий. Сегодня вы уже передаёте свой опыт молодому поколению. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что только сильная наука и современные технологии смогут обеспечить конкурентоспособность страны. Вы стоите на правильном пути, - подчеркнул Виктор Назаров.

Добавим, что президентские гранты выделяются на два года для проведения научных исследований, отличающихся значительной научной новизной и свидетельствующие о заметном вкладе молодых учёных в развитие науки и техники.

Теги  •  #Виктор Назаров #грант #ученый

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