Трое молодых учёных получили президентские гранты на исследования

Гранты в размере 1 млн руб. получили профессор кафедры всеобщей истории Омского государственного университета Сергей Крих, профессор кафедры патологической анатомии Омской государственной медицинской академии Сергей Мозговой и старший преподаватель кафедры всеобщей истории ОмГУ Ольга Метель. Свидетельства о присуждении субсидии учёные получили на сегодняшней встрече с губернатором Омской области Виктором Назаровым. Работы сотрудников ОмГУ посвящены советской истории и историографии, профессор медакадемии подготовил исследование о ранней диагностике рака желудка.

- Вы - авторы многочисленных публикаций и монографий. Сегодня вы уже передаёте свой опыт молодому поколению. Президент Владимир Путин не раз подчёркивал, что только сильная наука и современные технологии смогут обеспечить конкурентоспособность страны. Вы стоите на правильном пути, - подчеркнул Виктор Назаров.

Добавим, что президентские гранты выделяются на два года для проведения научных исследований, отличающихся значительной научной новизной и свидетельствующие о заметном вкладе молодых учёных в развитие науки и техники.