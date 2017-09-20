Квартиру бывшего вице-спикера Омского горсовета в Германии хотят отобрать
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 10:28, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:29  •  печать

Квартиру бывшего вице-спикера Омского горсовета в Германии хотят отобрать

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Прокуратура Омска требует обратить в доход государства квартиру бывшего депутата Омского горсовета Василия Мамонтова в Дюссельдорфе, стоимость которой превышает общий доход его семьи за три года.

Сегодня, 20 сентября, пресс-служба прокуратуры Омской области сообщила о том, что в суд направлено исковое заявление с требованием обратить в доход государства квартиру бывшего заместителя председателя Омского городского совета Василия Мамонтова в Дюссельдорфе стоимостью 37,5 млн руб.

- Установлено, что в 2015 году бывший первый заместитель председателя Омского городского совета и его супруга приобрели квартиру и помещение под машино-место, стоимость которых существенно превышает их доходы за три предшествующих года и отражённую в справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2015 год, - сообщили в прокуратуре. - При этом сведений о происхождении доходов, на которые было приобретено данное имущество, не представлено.

Напомним, скандал с этой квартирой разгорелся летом 2017 года. Василий Мамонтов ушёл в отставку, а затем, комментируя претензии прокуратуры, заявил, что ситуация с его квартирой в Германии сложилась вследствие технической ошибки.

Получить оперативный комментарий от экс-депутата по поводу сегодняшнего сообщения прокуратуры не удалось - на звонок корреспондента "Омск Здесь" Василий Мамонтов не ответил.

Теги  •  #Василий Мамонтов #Германия #квартира #прокуратура

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Комментарии
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Виктор Леонов  •  20 сентября 2017, 10:42

Суду придется серьезно разбираться, в ошибке ли дело или действительно речь идет о скрытии доходов.

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