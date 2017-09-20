Омским аграриям дадут скидку на вывоз зерна

Правление ОАО "РЖД" приняло решение об установлении понижающего коэффициента 0,897 (скидка 10,3 %) к тарифам на экспортные перевозки зерна со станций, расположенных в границах Воронежской, Орловской, Тамбовской, Оренбургской, Саратовской, Новосибирской, Омской областей, через российские порты в собственном подвижном составе и контейнерах. Об этом говорится на сайте Российских железных дорог.

Скидка начнёт действовать с 1 октября 2017 года вплоть до 30 июня 2018 года включительно. Под действие понижающего коэффициента подпадает пшеница, рожь, овес, ячмень, кукуруза, рис, гречиха, бобы, горох, фасоль и другие зерновые грузы. Как сообщает РЖД, по итогам августа 2017 года погрузка зерна составила 1,9 млн тонн. Это на 15 % выше, чем в прошлом году. Подобный рост железнодорожники связывают с наращиванием экспортных перевозок, которые в августе нынешнего года выросли более чем на 42 % к уровню прошлого года.