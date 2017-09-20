Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"

Горожане продолжили традицию и собрали деньги на ещё одну лавочку во время Дня омича - 2017.

Сегодня, 20 сентября, в 14:30 на "Зелёном острове" откроется новая лавочка "Омичу всё по плечу". Она была установлена на деньги, собранные жителями города в День омича - 2017. Благодаря горожанам удалось собрать 22 100 руб.

- Омичи - люди неравнодушные, и всегда откликаются на хорошую, добрую идею. Мы второй год проводим День омича на "Зелёном острове" и, конечно, хотим внести свой вклад в благоустройство его территории, - рассказала директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Радмила Мартынова.

Напомним, что во время Дня омича - 2016 были собраны средства на первую лавочку с надписью "Я - Омич". Она была установлена прошлой осенью и стала подарком городу к 300-летию.