Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 12:19, последнее обновление 20 сентября 2017, 12:20  •  печать

Новая лавочка, созданная на деньги омичей, откроется на "Зелёном острове"

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Горожане продолжили традицию и собрали деньги на ещё одну лавочку во время Дня омича - 2017.

Сегодня, 20 сентября, в 14:30 на "Зелёном острове" откроется новая лавочка "Омичу всё по плечу". Она была установлена на деньги, собранные жителями города в День омича - 2017. Благодаря горожанам удалось собрать 22 100 руб.

- Омичи - люди неравнодушные, и всегда откликаются на хорошую, добрую идею. Мы второй год проводим День омича на "Зелёном острове" и, конечно, хотим внести свой вклад в благоустройство его территории, - рассказала директор департамента общественных отношений и социальной политики мэрии Радмила Мартынова.

Напомним, что во время Дня омича - 2016 были собраны средства на первую лавочку с надписью "Я - Омич". Она была установлена прошлой осенью и стала подарком городу к 300-летию.

Теги  •  #арт-объект #день омича #Зеленый остров

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