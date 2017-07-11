Аркадий Кутилов "присядет" на скамейку в омском парке

На сегодняшнем заседании комитета Омского городского совета по социальным вопросам депутаты рекомендовали одобрить установку памятника русскому поэту, прозаику, художнику Аркадию Кутилову. Он появится в сквере имени 30-летия ВЛКСМ.

Я сначала удивился, что памятник будет стоять не на центральной аллее. Но там интересная концепция - Кутилов будет сидеть на лавочке, а на земле - разбросанные листы. Это оригинальная идея, - прокомментировал председатель комитета Александр Иванов.

Вопрос установки памятника будет рассматриваться в трёх чтениях на ближайшем заседании Омского городского совета.

Аркадий Кутилов (1940-1985 гг.) - один из самобытнейших русских поэтов XX века. При жизни Кутилов не издавался и не был известен широкому читателю. Впервые его сборник "Провинциальная пристань" с иллюстрациями поэта были изданы через пять лет после его смерти. Переведённые на английский стихи омского поэта вошли в британскую академическую антологию "Русская поэзия XX столетия". Этой весной в Омске выпустили сборник произведений и рисунков писателя "Памятник моей усталости".