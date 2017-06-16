В центре Омска появилась авангардная скамейка
Культура  •  16 июня 2017, 10:33, последнее обновление 16 июня 2017, 11:12  •  печать

В центре Омска появилась авангардная скамейка

Автор:

У Тарских ворот установили арт-объект, выполненный в авангардном стиле.

В рамках Омской арт-резиденции возле Тарских ворот появился новый арт-объект, автором которого выступил известный московский архитектор Алексей Комов. Как рассказал зодчий, арт-объект должен "вывести авангард на улицы Омска", а также акцентировать внимание на историческом здании в стиле конструктивизма - бывшем клубе спортивного общества "Динамо" имени П. М. Заковского, которое, к слову, так и не было признано памятником архитектуры.

Арт-объект выполнен в духе авангарда и расположен таким образом, чтобы быть напротив своего собрата - здания в стиле конструктивизма. Это не просто арт-объект, а объект идентичности, ведь на нём написано "Омск", это маркирует то место, где вы находитесь. Вот вы идёте, к примеру, по улице и понимаете, что вы находитесь в Омске. Кроме того, Тарские ворота - это как вход в Омск, вход в Омскую крепость, - поделился с "Омск Здесь" Алексей Комов. - Данный объект посвящён моему прадеду, который жил и работал в Омске. Основой арт-объекта является человек авангарда, ведь человек - это мера всех вещей. Человек - авангард, который строит не только город, но и всю Россию.

Благодаря удобству и масштабу конструкции на ней смогут разместиться более десяти человек, поэтому её ещё называют work-объект. Каждый желающий может присесть на неё с планшетом, завязать шнурок, сойти с велосипеда и отдохнуть. На вопрос, защищён ли арт-объект от вандалов, Алексей Комов предпочёл ответить шуткой: "В основе арт-объекта - самонесущая конструкция, выполненная в стиле work-объект КРЫМ-16. Она работает против вандала и может придавить его. Отражённые в ней люди авангарда будут по ночам патрулировать город и наказывать всех вандалов (смеётся). Хотя, конечно, в этом плане нужно повышать культуру людей".

Отметим, что арт-объект был открыт в рамках Омской арт-резиденции и был призван показать, насколько город готов к подобным событиям. Не исключено, что в дальнейшем авангардный арт-объект придётся перенести в другое место. Скорее всего, это будет территория главного корпуса ОмГТУ.

В открытии авангардного арт-объекта приняли участие директор Омской арт-резиденции Эмма Васильева, заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков и представитель Межгосударственной корпорации развития Александр Ушаков.

Александр Ушаков и Владимир Компанейщиков

Напомним, что в Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

Фото - 1 Фото - 2 Фото - 3 Фото - 4 Фото - 5 Фото - 6 Фото - 7 Фото - 8 Фото - 9 Фото - 10 Фото - 11 Фото - 12 Фото - 13 Фото - 14 Фото - 15 Фото - 16 Фото - 17 Фото - 18 Фото - 19 Фото - 20 Фото - 21 Фото - 22 Фото - 23 Фото - 24 Фото - 25 Фото - 27 Фото - 28 Фото - 29 Фото - 30
1 / 29  •  Фото - 1

Фото: Илья Петров

Теги  •  #арт-объект #арт-резиденция #Омск #открытие #Тарские ворота #фото

Читайте также

Комментарии
Добавить свой
Таис Афинская  •  16 июня 2017, 12:39

Классная вещь эта скамеечка. Неожиданно и авангардно: автору идеи - респект и уважуха. Ведь так редко появляются такие красивые и функциональные объекты, которые не стыдно и туристам показать.

Ответить
Николай Каринин  •  16 июня 2017, 11:01

Симпатичная получилась скамеечка, мне понравилась. Побольше бы таких оригинальных объектов в городе.

Ответить
Последние новости
Руководителя для омской транспортной полиции нашли в Абакане  •  сегодня, 13:33
В Омском районе водитель большегруза разлил 10 тонн дизельного топлива  •  сегодня, 13:24  •   1  •  
В Омске закончилось действие льгот по водоснабжению и водоотведению  •  сегодня, 13:13
В парке на "Зелёном острове" построят стадион за 14 млн рублей  •  сегодня, 13:00
Омский этилмеркаптан превратился в "дурнопахнущее вещество"  •  сегодня, 12:50
В Омске завершили первый этап по нанесению дорожной разметки  •  сегодня, 12:42
Еще новости
Загрузка...
Дача весна 240Х400