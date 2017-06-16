В центре Омска появилась авангардная скамейка

В рамках Омской арт-резиденции возле Тарских ворот появился новый арт-объект, автором которого выступил известный московский архитектор Алексей Комов. Как рассказал зодчий, арт-объект должен "вывести авангард на улицы Омска", а также акцентировать внимание на историческом здании в стиле конструктивизма - бывшем клубе спортивного общества "Динамо" имени П. М. Заковского, которое, к слову, так и не было признано памятником архитектуры.

Арт-объект выполнен в духе авангарда и расположен таким образом, чтобы быть напротив своего собрата - здания в стиле конструктивизма. Это не просто арт-объект, а объект идентичности, ведь на нём написано "Омск", это маркирует то место, где вы находитесь. Вот вы идёте, к примеру, по улице и понимаете, что вы находитесь в Омске. Кроме того, Тарские ворота - это как вход в Омск, вход в Омскую крепость, - поделился с "Омск Здесь" Алексей Комов. - Данный объект посвящён моему прадеду, который жил и работал в Омске. Основой арт-объекта является человек авангарда, ведь человек - это мера всех вещей. Человек - авангард, который строит не только город, но и всю Россию.

Благодаря удобству и масштабу конструкции на ней смогут разместиться более десяти человек, поэтому её ещё называют work-объект. Каждый желающий может присесть на неё с планшетом, завязать шнурок, сойти с велосипеда и отдохнуть. На вопрос, защищён ли арт-объект от вандалов, Алексей Комов предпочёл ответить шуткой: "В основе арт-объекта - самонесущая конструкция, выполненная в стиле work-объект КРЫМ-16. Она работает против вандала и может придавить его. Отражённые в ней люди авангарда будут по ночам патрулировать город и наказывать всех вандалов (смеётся). Хотя, конечно, в этом плане нужно повышать культуру людей".

Отметим, что арт-объект был открыт в рамках Омской арт-резиденции и был призван показать, насколько город готов к подобным событиям. Не исключено, что в дальнейшем авангардный арт-объект придётся перенести в другое место. Скорее всего, это будет территория главного корпуса ОмГТУ.

В открытии авангардного арт-объекта приняли участие директор Омской арт-резиденции Эмма Васильева, заместитель председателя правительства Омской области Владимир Компанейщиков и представитель Межгосударственной корпорации развития Александр Ушаков.

Александр Ушаков и Владимир Компанейщиков

Напомним, что в Омске продолжается форум "Омская арт-резиденция: город и люди". Его организатором выступает ОмГТУ при поддержке правительства Омской области. Генеральный партнёр проекта - Межгосударственная корпорация развития.

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Фото: Илья Петров