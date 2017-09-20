Авиакомпанию "Азур эйр" наказали за задержку авиарейса из Турции в Омск
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 20 сентября 2017, 09:02, последнее обновление 20 сентября 2017, 10:03  •  печать

Авиакомпанию "Азур эйр" наказали за задержку авиарейса из Турции в Омск

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Компания должна заплатить штраф в 200 тыс. руб. за то, что не предоставила резервные самолёты для отправки омичей домой.

Красноярская транспортная прокуратура провела проверку в отношении авиакомпании "Азур эйр", допустившей несколько задержек вылетов самолётов, в том числе с омскими туристами на борту. 8 мая был задержан рейс Воронеж - Ираклион, а 17 мая - Омск - Анталья - Омск. Напомним, как сообщал "Омск Здесь", в середине мая более 200 омичей не могли вылететь из аэропорта в Анталье. Прокуроры выяснили, что перевозчик вопреки требованиям закона не предоставил для перевозки пассажиров резервные воздушные суда.

- По результатам проверки красноярским транспортным прокурором в отношении юридического лица возбуждены дела об административных правонарушениях за осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта с нарушением условий, предусмотренных лицензией, - добавили в прокуратуре.

Надзорное ведомство обратилось в суд, который оштрафовал авиакомпанию на 200 тыс. руб.

Теги  •  #аэропорт #задержка #Турция

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Комментарии
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Мирослав В-ов  •  20 сентября 2017, 10:22

Мне кажется, авиакомпании проще заплатить такой штраф, чем держать наготове резервный самолет.

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