Полёты из Омска в Астану станут более частыми и дешёвыми

Россия и Казахстан договорились об увеличении авиарейсов. Это, в свою очередь, позволит снизить цены на перелёты.

Авиакомпания Air Astana планирует в этом году увеличить число рейсов на маршруте Астана - Омск. Расширение полётной программы поддержано Росавиацией и казахстанским Министерством по инвестициям и развитию. Кроме того, в 2018 году в Астане могут быть открыты новые авианаправления, например, в Тюмень и Томск.

"С увеличением количества рейсов на маршрутах в Россию ожидается понижение тарифов", - сообщает портал Today.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Добавим, что авиарейс Омск - Астана существует пять лет. По данным Омского аэропорта, с января по июнь 2017 года из нашего города в столицу Казахстана вылетели 13 тыс. человек.