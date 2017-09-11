Полёты из Омска в Астану станут более частыми и дешёвыми
Экономика  •  ИА «Омск Здесь» 11 сентября 2017, 13:24, последнее обновление 11 сентября 2017, 13:29  •  печать

Полёты из Омска в Астану станут более частыми и дешёвыми

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Россия и Казахстан договорились об увеличении авиарейсов. Это, в свою очередь, позволит снизить цены на перелёты.

Авиакомпания Air Astana планирует в этом году увеличить число рейсов на маршруте Астана - Омск. Расширение полётной программы поддержано Росавиацией и казахстанским Министерством по инвестициям и развитию. Кроме того, в 2018 году в Астане могут быть открыты новые авианаправления, например, в Тюмень и Томск.

"С увеличением количества рейсов на маршрутах в Россию ожидается понижение тарифов", - сообщает портал Today.kz со ссылкой на пресс-службу казахстанского ведомства.

Добавим, что авиарейс Омск - Астана существует пять лет. По данным Омского аэропорта, с января по июнь 2017 года из нашего города в столицу Казахстана вылетели 13 тыс. человек.

Теги  •  #авиаперевозки #Астана #Казахстан

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