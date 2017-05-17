238 омичей не могут вылететь из Турции
Общество  •  17 мая 2017, 20:27, последнее обновление 18 мая 2017, 00:09  •  печать

238 омичей не могут вылететь из Турции

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Рейс Анталия - Омск задержан на несколько часов.

Как сообщили в омском аэропорту, рейс Анталья - Омск ZF5596 авиакомпании "Азур Эйр" задержан. По расписанию прилёт был запланирован на 18 мая 00:00.

В справочной заявили, что борт вылетит из Антальи 18 мая в 04:00 по омскому времени и прибудет в Омск в 09:00. Причина задержки рейса не сообщается. Вылета 238 омичей ожидают в одной из гостиниц Анталии.

- Рейс задерживается на неопределённое время. В гостиницу нас заселили, но без номеров. Сидим, где придётся. Туроператор – "Анекс тур", - поделилась омичка Алена Любоженко.

Теги  •  #Анталья #задержка #рейс #Турция

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Комментарии
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Татьяна Петрова  •  18 мая 2017, 02:50

Дали всем номера! Живем в одной из лучших 5** отелей Анталии!!! Целый день купались и загорали кто хотел

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