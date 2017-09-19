Бывший омский министр стал главным кадровиком питерского комитета здравоохранения
Политика  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 14:46, последнее обновление 19 сентября 2017, 15:26  •  печать

Бывший омский министр стал главным кадровиком питерского комитета здравоохранения

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Михаил Дитятковский возглавил отдел по вопросам государственной службы и кадров комитета по здравоохранению правительства Санкт-Петербурга.

О новом назначении бывшего министра труда и социального развития Омской области 42-летнего Михаила Дитятковского сообщает портал doctorpiter.ru. Он займёт место уволенного Юрия Анютина. Впрочем, официальной информации об этих кадровых перестановках на сайте правительства Санкт-Петербурга не сообщается. И. о. председателя комитета значится Евгений Евдошенко. Заметим, что вице-губернатором Северной столицы является омич Игорь Албин, ранее носивший фамилию Слюняев.

Михаил Дитятковский по образованию юрист, он окончил ОмГУ. После того как в 2015 году ушёл из правительства Омской области, занялся преподавательской деятельностью. Он профессор кафедры государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ.

Теги  •  #Игорь Слюняев #Михаил Дитятковский #Санкт-Петербург

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