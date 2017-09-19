Бывший омский министр стал главным кадровиком питерского комитета здравоохранения

О новом назначении бывшего министра труда и социального развития Омской области 42-летнего Михаила Дитятковского сообщает портал doctorpiter.ru. Он займёт место уволенного Юрия Анютина. Впрочем, официальной информации об этих кадровых перестановках на сайте правительства Санкт-Петербурга не сообщается. И. о. председателя комитета значится Евгений Евдошенко. Заметим, что вице-губернатором Северной столицы является омич Игорь Албин, ранее носивший фамилию Слюняев.

Михаил Дитятковский по образованию юрист, он окончил ОмГУ. После того как в 2015 году ушёл из правительства Омской области, занялся преподавательской деятельностью. Он профессор кафедры государственного и муниципального права юридического факультета ОмГУ.