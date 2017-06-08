Омичам объяснят, как правильно передвигаться по велодорожкам

В Омске пройдёт акция, которая должна решить споры между пешеходами и велосипедистами. Омичей научат, как правильно передвигаться по велодорожкам и пешеходным зонам.

В Омске стартует акция, которая призвана познакомить горожан с правилами передвижения по велодорожкам и пешеходным зонам. Омичам раздадут специальные листовки с информацией для пешеходов и велосипедистов. Об этом сообщает пресс-служба омской мэрии.

В памятке будут написаны требования и рекомендации, которые должны соблюдаться всеми участниками движения. Первые рейды состоятся 9, 10 и 11 июня с 19:00 до 21:00 на Иртышской набережной.

- Сегодня очень остро стоит проблема безопасного передвижения по пешеходным и велосипедным дорожкам. Причём вопросы имеются как к владельцам двухколёсного транспортного средства, так и к прогуливающимся горожанам, - объяснил директор департамента по делам молодёжи, физической культуры и спорта мэрии Михаил Расин. - Поэтому при поддержке волонтёров и дружинников будем заниматься воспитанием населения и рекомендовать пешеходам перейти на пешеходную часть, а велосипедистам двигаться по специальной дорожке.

На набережной к омичам будут подходить волонтёры и народные дружинники, которые расскажут о культуре безопасного вождения велосипеда и передвижения пешеходов. Отметим, что акция будет проходить в течение всего лета два раза в месяц по выходным.