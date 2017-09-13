В Омске пенсионерки запустили проект "Бабушка на час"

Идея проекта родилась в омском областном отделении Союза добровольцев России, а пенсионерки из числа Серебряных волонтёров, которых ещё называют омскими совушками, с радостью на него откликнулись.

Нам предложили принять участие в проекте, суть которого в том, чтобы волонтёры выполняли роль бабушки в многодетных семьях, - рассказала корреспонденту "Омск Здесь" руководитель Серебряных омских волонтёров Людмила Соколова. - Я уже побывала в одной семье, где есть четверо детей. Мы вместе испекли пирожки, попили чаю, сделали уроки. Конечно, в семье, где много детей, такая помощь не будет лишней.

Однако столь полезный и добрый проект пока находится в подвешенном состоянии. Серебряные волонтёры Омска заинтересованы в участии, но в данный момент у них нет финансовой поддержки.

Ни одно ведомство не взяло нас под своё крыло, финансирование нужно любому проекту, - говорит Соколова. - Гостинцы для детей я покупала на свои деньги. Практически все волонтёры помимо небольшой пенсии других доходов не имеют, ехать к детям с пустыми руками сложно, а тратить каждый раз свои ограниченные средства просто невозможно. Хотелось бы, чтобы этот проект получил поддержку извне.

Справка:

Серебряные волонтёры - волонтёрское движение, в состав которого входят люди старшего возраста, проживающие на территории Омской области. Это люди с активной жизненной позицией. Они помогают проводить самые масштабные мероприятия не только в Омске, но и в других регионах России, в других странах. Они не хотят сидеть дома, готовы помогать и предлагать новые идеи и проекты. Принимали участие в качестве волонтёров на Олимпиаде 2014 года в Сочи, чемпионате мира по лыжному биатлону в Тюмени, Дне города, 300-летии Омска, Дне омича, шествии "Бессмертный полк", Сибирском международном марафоне, "ВелоОмске", армейских играх "Рембат", Кубке Конфедераций - 2017, выезжали в разные районы области с командой "Десанта добра", участвовали в форумах добровольцев в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде, выезжали в реабилитационные центры.

Фото: личная страница "ВКонтакте"