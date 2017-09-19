Омичей попросили не приходить в "Птичью гавань" с собаками
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 19 сентября 2017, 10:40, последнее обновление 19 сентября 2017, 10:47  •  печать

Омичей попросили не приходить в "Птичью гавань" с собаками

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Домашние питомцы могут напугать обитателей природного парка.

Министерство природных ресурсов и экологии региона настоятельно порекомендовало омичам не выгуливать собак в природном парке "Птичья гавань". Фактор беспокойства обитателям городского заповедника не полезен. Собаки могут залезть в воду и напугать птиц. Кроме того, в министерстве напомнили: в водоёмах природного парка на площади 70 га запрещены купания как людей, так и животных. Исключение составляет лишь водоплавающая птица.

- Наша задача - сохранить биоразнообразие, которое есть, и собаки к нему не относятся. Мы должны наших обитателей оградить от контакта с домашними животными. Если в собаке просыпается охотничий инстинкт, особенно, если это охотничья собака, она так и норовит за уточкой поплыть, - пояснил директор природного парка "Птичья гавань" Сергей Шабаршин.

Теги  •  #парк #Птичья гавань #собака

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