Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"

Открыта регистрация на Всероссийский день ходьбы. Принять участие в массовом спортивном событии на территории "Птичьей гавани" сможет любой желающий.

Всероссийский День ходьбы - крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России. Омичи выйдут на дистанцию 30 сентября в 12:00. Трасса длиной около 3 км будет проложена по территории природного парка "Птичья гавань". Чтобы стать полноправным участником Всероссийского дня ходьбы - 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте olympicstrana.ru. Об этом сообщает областное правительство.

Кроме Омска аналогичные мероприятия 30 сентября или 1 октября пройдут и в других городах России. О своём желании присоединиться к спортивному фестивалю заявили уже более пятидесяти регионов страны.