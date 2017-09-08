Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"
Спорт  •  ИА «Омск Здесь»  8 сентября 2017, 08:57, последнее обновление 8 сентября 2017, 09:48  •  печать

Омичей приглашают походить по "Птичьей гавани"

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Открыта регистрация на Всероссийский день ходьбы. Принять участие в массовом спортивном событии на территории "Птичьей гавани" сможет любой желающий.

Всероссийский День ходьбы - крупнейшее спортивно-массовое мероприятие, которое проводит Олимпийский комитет России. Омичи выйдут на дистанцию 30 сентября в 12:00. Трасса длиной около 3 км будет проложена по территории природного парка "Птичья гавань". Чтобы стать полноправным участником Всероссийского дня ходьбы - 2017 нужно заранее пройти регистрацию на сайте olympicstrana.ru. Об этом сообщает областное правительство.

Кроме Омска аналогичные мероприятия 30 сентября или 1 октября пройдут и в других городах России. О своём желании присоединиться к спортивному фестивалю заявили уже более пятидесяти регионов страны.

Теги  •  #Олимпийский комитет России #Птичья гавань #ходьба

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Комментарии
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Злата Маркова  •  8 сентября 2017, 09:34

По-моему, отличная идея. Подобные мероприятия можно и нужно проводить почаще.

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