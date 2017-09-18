Стало известно, как омичи будут отдыхать в праздники в 2018 году

Как сообщает "Российская газета", законопроект федерального правительства, устанавливающий праздничные дни в 2018 году, поддержан Российской трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений. В соответствии с документом выходной день в субботу 6 января 2018 года переносится на пятницу 9 марта, с воскресенья 7 января - на среду 2 мая, с субботы 28 апреля - на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня - на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря - на понедельник 31 декабря.

В целом нерабочими днями станут: 30 декабря 2017 года - 8 января 2018 года, 23-25 февраля, 8-11 марта, 29 апреля - 2 мая, 9-12 мая и 3-5 ноября.