Бывший омский министр Меренков оценил свою свободу в пять миллионов рублей
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 14:46, последнее обновление 18 сентября 2017, 15:24  •  печать

Бывший омский министр Меренков оценил свою свободу в пять миллионов рублей

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Вадим Меренков, который будет находиться в СИЗО до 28 октября, просил выпустить его под залог.

Сегодня Омский областной суд рассматривал ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову. Следователи считают, что выходить на свободу обвиняемому категорически нельзя, поскольку обстоятельства, из-за которых бывший министр оказался в СИЗО, не отпали. Напомним, экс-чиновник долгое время находился в бегах и сдался правоохранителям в конце сентября прошлого года. Он, как и его начальник, бывший вице-губернатор Юрий Гамбург, обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка.

Как сообщает "Новый Омск", Меренков готов был заплатить залог в пять миллионов рублей, чтобы выйти на свободу. Кроме того, бывший чиновник пояснил, почему скрывался от следствия. Из-за онкологического заболевания его ждала сложная операция.

- Положа руку на сердце, любой здесь сидящий поступил точно так же, когда речь идёт о том, чтобы провести операцию и в дальнейшем существовать либо явиться к следователю на следственные процедуры, - цитирует Меренкова издание.

Суд всё-таки занял позицию следствия, оставив Вадима Меренкова в СИЗО до 28 октября. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами своего уголовного дела, которое в ближайшее время будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Теги  •  #арест #Вадим Меренков #СИЗО #Юрий Гамбург

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Комментарии
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Виктория Прищепова  •  18 сентября 2017, 16:03

Есть же у кого-то такие деньжищи! А причина, по которой Меренков был в бегах кажется убедительной.

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