Бывший омский министр Меренков оценил свою свободу в пять миллионов рублей

Вадим Меренков, который будет находиться в СИЗО до 28 октября, просил выпустить его под залог.

Сегодня Омский областной суд рассматривал ходатайство Следственного комитета о продлении срока содержания под стражей бывшему министру имущественных отношений Омской области Вадиму Меренкову. Следователи считают, что выходить на свободу обвиняемому категорически нельзя, поскольку обстоятельства, из-за которых бывший министр оказался в СИЗО, не отпали. Напомним, экс-чиновник долгое время находился в бегах и сдался правоохранителям в конце сентября прошлого года. Он, как и его начальник, бывший вице-губернатор Юрий Гамбург, обвиняется в превышении должностных полномочий при продаже земли в посёлке Чукреевка.

Как сообщает "Новый Омск", Меренков готов был заплатить залог в пять миллионов рублей, чтобы выйти на свободу. Кроме того, бывший чиновник пояснил, почему скрывался от следствия. Из-за онкологического заболевания его ждала сложная операция.

- Положа руку на сердце, любой здесь сидящий поступил точно так же, когда речь идёт о том, чтобы провести операцию и в дальнейшем существовать либо явиться к следователю на следственные процедуры, - цитирует Меренкова издание.

Суд всё-таки занял позицию следствия, оставив Вадима Меренкова в СИЗО до 28 октября. Сейчас обвиняемый знакомится с материалами своего уголовного дела, которое в ближайшее время будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.