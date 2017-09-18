За удар ребёнку по лицу омича наказали штрафом и обязательными работами

В мае 2017 года житель Шербакульского района принимал гостей. В восьмом часу вечера он нанёс малолетнему ребёнку удар в область лица тыльной стороной ладони. Малыш получил ушиб, так как удар был болезненным. Факт причинения телесных повреждений подтверждён протоколом об административном нарушении и заключением эксперта.

Действия мужчины Шербакульский районный суд Омской области квалифицировал как "нанесение побоев, причинивших физическую боль без причинения вреда здоровью" и наложил штраф в пять тысяч рублей, который вспыльчивый сельчанин должен был оплатить в 60-дневный срок с момента вступления решения суда в законную силу. Но в указанные сроки штраф не был добровольно выплачен, и к данному делу подключились судебные приставы. Должника проинформировали о возбуждении исполнительного производства, а после суд постановил назначить мужчине 40 часов обязательных работ. Это простимулировало должника прийти в отдел судебных приставов и предъявить квитанцию об оплате штрафа. Однако это не отменило решения суда, теперь ему придётся 40 часов отработать на благо односельчан.

Как пояснили корреспонденту "Омск Здесь" в пресс-службе Управления ФССП России по Омской области, судя по информации, полученной из решения суда, пострадавший ребёнок не является родственником шербакульцу, который сам является отцом двоих детей. Что послужило причиной проявления агрессии по отношению к чужому ребёнку, выяснить не удалось.