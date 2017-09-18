Омич распилил машину, пряча её от приставов

В полицию обратился 34-летний омич, сообщивший об угоне с улицы Звездова его автомобиля ВАЗ-21061. По словам мужчины, машина пропала месяц назад, пока он находился на вахте в другом регионе. Эти данные подтвердила близкая родственница заявителя.

Однако в реальности всё оказалось совсем не так. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина долгое время не оплачивал транспортный налог и приставы наложили арест на регистрационные действия с машиной. Более того, за неделю до обращения в полицию "пострадавший" распилил свою "шестёрку", которая уже была не на ходу, и сдал в пункт приёма металлолома на улице Омской.

Следователь предъявил омичу все доказательства, и последнему не осталось ничего другого, как признаться в содеянном. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.