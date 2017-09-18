Омич распилил машину, пряча её от приставов
Происшествия  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 11:06, последнее обновление 18 сентября 2017, 11:06  •  печать

Омич распилил машину, пряча её от приставов

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Мужчина, задолжавший крупную сумму по транспортному налогу, решил избавиться от автомобиля.

В полицию обратился 34-летний омич, сообщивший об угоне с улицы Звездова его автомобиля ВАЗ-21061. По словам мужчины, машина пропала месяц назад, пока он находился на вахте в другом регионе. Эти данные подтвердила близкая родственница заявителя.

Однако в реальности всё оказалось совсем не так. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что мужчина долгое время не оплачивал транспортный налог и приставы наложили арест на регистрационные действия с машиной. Более того, за неделю до обращения в полицию "пострадавший" распилил свою "шестёрку", которая уже была не на ходу, и сдал в пункт приёма металлолома на улице Омской.

Следователь предъявил омичу все доказательства, и последнему не осталось ничего другого, как признаться в содеянном. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по ч. 1 ст. 306 УК РФ "Заведомо ложный донос", сообщает пресс-служба УМВД России по Омской области. Максимальное наказание - до двух лет лишения свободы.

Теги  •  #автомобиль #ложный донос #угон #УМВД #УФССП

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Комментарии
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Андрей Жадаев  •  18 сентября 2017, 12:35

Ну распилил, ну сдал в утиль. Зачем заявление об угоне надо было делать? Пришел в ГИБДД, сдал номера, сообщил об утилизации машины. Все.

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Евгений Ронин  •  18 сентября 2017, 11:28

Видимо, мужчина считал, что обмануть полицию легко и просто, но они все проверили и выяснили, молодцы.

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Злата Маркова  •  18 сентября 2017, 11:18

Лучше бы заплатил транспортный налог и не мучился так, а со своими хитростями только нажил себе столько проблем.

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