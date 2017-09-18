В Омской области людей возили на опасных автобусах

Нарушения уже были выявлены в ноябре 2016 года, и, как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, вопреки закону указанная организация не провела оценку уязвимости 13 используемых автобусов, не разработала и утвердила планы обеспечения транспортной безопасности. Из-за чего директору ОАО "АПРЕС-Марьяновское" было вынесено представление, но в организации не было принято достаточных мер по устранению нарушений, что создавало угрозу для пассажиров и могло повлечь возникновение ДТП из-за неисправности транспортных средств. Марьяновские прокуроры подали иск, по которому организацию-перевозчика обязали оценить уязвимость используемых транспортных средств, разработать планы обеспечения транспортной безопасности и их согласованию с Федеральным дорожным агентством "Росавтодор".

Ещё на стадии судебного разбирательства ОАО "АПРЕС-Марьяновское" провело оценку уязвимости автобусов. В остальной части требования прокурора были удовлетворены Марьяновским районным судом Омской области. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура района.