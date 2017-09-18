В Омской области людей возили на опасных автобусах
Общество  •  ИА «Омск Здесь» 18 сентября 2017, 10:24, последнее обновление 18 сентября 2017, 10:35  •  печать

В Омской области людей возили на опасных автобусах

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Проверка прокуратуры Марьяновского района выявила у перевозчика ОАО "АПРЕС-Марьяновское" несоблюдение правил транспортной безопасности.

Нарушения уже были выявлены в ноябре 2016 года, и, как сообщает пресс-служба прокуратуры Омской области, вопреки закону указанная организация не провела оценку уязвимости 13 используемых автобусов, не разработала и утвердила планы обеспечения транспортной безопасности. Из-за чего директору ОАО "АПРЕС-Марьяновское" было вынесено представление, но в организации не было принято достаточных мер по устранению нарушений, что создавало угрозу для пассажиров и могло повлечь возникновение  ДТП из-за неисправности транспортных средств. Марьяновские прокуроры подали иск, по которому организацию-перевозчика обязали оценить уязвимость используемых транспортных средств, разработать планы обеспечения транспортной безопасности и их согласованию с Федеральным дорожным агентством "Росавтодор". 

Ещё на стадии судебного разбирательства ОАО "АПРЕС-Марьяновское" провело оценку уязвимости автобусов. В остальной части требования прокурора  были удовлетворены Марьяновским районным судом Омской области. Исполнение решения суда будет контролировать прокуратура района.

Теги  •  #прокуратура #Росавтодор

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