Автоответчик сообщит омичам, когда приедет их автобус

Позвонив по специальному номеру телефона, пассажиры смогут узнать точное время прихода на остановку автобуса, трамвая или троллейбуса.

Для горожан, пользующихся муниципальным общественным транспортом, запущена новая информационная услуга. Запросив автоматическую справку, пассажиры смогут узнать, где именно находятся интересующий их автобус.

Служба доступна по телефону 90-12-12 (исходящие минуты оплачиваются в соответствии с вашим тарифом).

После набора номера информатор предложит выбрать цифру: 1 - автобус; 2 - троллейбус; 3 - трамвай; 4 - остановка. По пунктам 1-3 необходимо ввести номер маршрута, затем выбрать направление. Информатор прочитает, где сейчас едет транспорт выбранного маршрута и направления. По пункту 4 информатор запросит код остановки и прочитает прогноз прибытия транспорта. Узнать код своей остановки можно на портале, посвящённом работе общественного транспорта Омска.